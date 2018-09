Ercolano, camorrista arrestato per maltrattamenti in famiglia

Domenica 2 Settembre 2018, 13:28

Raffica di perquisizioni, arresti e sequestri dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco con il supporto dall’alto del nucleo elicotteri di Pontecagnano.A Ercolano i carabinieri hanno arrestato un 57enne affiliato al clan degli Ascione Papale e raggiunto da un’ordinanza emessa dal Gip di Napoli per maltrattamenti in famiglia commessi dal 2003 nei confronti della moglie. A Portici, invece, i militari hanno denunciato un 38enne per il furto di energia elettrica con cui alimentava la propria abitazione; l’uomo è stato anche segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacente perché sorpreso con 18,6 grammi di hashish in casa.A San Sebastiano al Vesuvio, infine, nei pressi dell’ufficio postale, i carabinieri hanno bloccato un giovane verosimilmente in procinto di commettere una rapina approfittando delle casse piene all’inizio del mese. L'uomo, un 18enne di Torre Annunziata, era su uno scooter e aveva nel marsupio un coltello: è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.