Venerdì 2 Marzo 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERCOLANO. Armi nascoste nei pressi degli Scavi Archeologici: sequestro dei Carabinieri. I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, alla guida del capitano Emanuele Corda, hanno sequestrato 3 pistole, 50 cartucce e hashish sotterrate nei pressi degli Scavi. Il ritrovamento in un’area rurale su via mare, nei pressi degli Scavi, in un terreno abbandonato. I carabinieri della locale tenenza con il supporto del nucleo cinofili di Sarno hanno rinvenuto 2 involucri sotterrati che avvolgevano 3 armi senza matricola - un revolver carico e 2 semiautomatiche di cui una carica -, 50 cartucce e 20 grammi di hashish; le armi erano dunque pronte all’uso in quanto, peraltro, erano ben manutenute. Il tutto è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti.