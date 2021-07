Ercolano, cane randagio ucciso a colpi di arma da fuoco: si indaga

Un cane randagio è stato trovato morto, ucciso a causa di ferite d'arma da fuoco, nella serata di ieri ad Ercolano. I carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via della Barcaiola. Lì - in un terreno incolto - due cittadini del posto impegnati nel volontariato avevano trovato un cane randagio (del quale avevano tentato di prendersi cura) morto a causa di ferite da arma da fuoco.

Sul posto anche i medici dell'Asl veterinaria Napoli 3 Sud di Portici per la successiva autopsia. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.