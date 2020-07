Ercolano, caos all'Asl: troppe persone in attesa, esplode la protesta

Caos all'asl di Ercolano di Via Marittima questa mattina poco dopo le 9.00. Decine di cittadini ammassati in attesa di entrare negli uffici hanno provocato un maxiassembramento a causa di un sistema di prenotazione poco ordinato. Un solo numero e una sola fila per tutte le prestazioni erogate. I cittadini in fila hanno fatto sentire le loro ragioni dicendo "ci parlano ogni giorno di distanziamento sociale continuando a dire che dobbiamo tenere le distanze ma questo qui non è possibile. Inoltre questa struttura è troppo lontana dal centro della città pure fare una semplice fotocopia di un documento diventa un odissea visto che non ci sono mezzi pubblici idonei. " Per fare ordine le guardie giurate hanno faticato in quanto per tentare di velocizzare hanno tentato di autogestire la fila, il tutto mentre gli addetti alla sorveglianza continuavano a ricordare di rispettare le distanze di sicurezza.



