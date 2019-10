Ubriaco irrompe in chiesa dando fastidio ai ragazzi del catechismo. E quando è arrivato il parroco lo ha picchiato. E' accaduto a Ercolano, dove nel luogo di culto ci sono stati momenti di panico.

Protagonista un 55enne residente proprio a Ercolano e già conosciuto dalle forze dell'ordine. L'uomo è entrato nella chiesa del Santissimo Rosario iniziando a molestare i ragazzi che frequentavano il catechismo. Così il parroco della parrocchia, è uscito a richiamarlo all'ordine chiedendogli di smettere di importunare i ragazzi.

Ma la reazione del 55enne è stata violenta: l'uomo ha prima spinto e poi graffiato il sacerdote il quale non si è dato per vinto e ha subito chiamato i carabinieri della tenenza di Ercolano. Quindi l'aggressore ha tentato di darsi alla fuga ma i carabinieri, intervenuti nel giro di pochi minuti, lo hanno bloccato. Dopo averlo identificato lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

