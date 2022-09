Ercolano, strada chiusa protestano le mamme degli alunni della scuola di Via Cuparella

Sono tonate a far sentire la loro voce questa mattina protestando all’esterno del comune di corso Resina, le mamme degli alunni della scuola Iovino-Scotellaro. Via Cuparella , la strada che porta all'istituto è stata chiusa a causa delle condizioni di palazzo Tarascone, uno degli immobili che costeggiano la strada. In strada a protestare anche gli alunni della scuola.

Il palazzo è sempre meno stabile e servirebbero dei lavori di messa in sicurezza che i proprietari non hanno intenzione di eseguire. Per cercare di capire in che condizioni è palazzo Tarascone l’amministrazione ha già avviato le procedure per le verifiche della staticità e della sicurezza. La strada come spiegato già la scorsa settimana dal Sindaco potrà essere riaperta solo quando sarà terminato il monitoraggio per capire le condizioni di staticità del diroccato palazzo. A mostare il loro macolconteto anche i residenti impriginati dalla strada chiusa