Covid a Ercolano, chiuso il mercato di Resina e i camion paralizzano la città per protesta

Chiuso per Covid il mercato di piazza Pugliano: protesta dei commercianti, Ercolano bloccata dai camion. Con un’ordinanza sindacale nei giorni scorsi è stata disposta la chiusura del mercato del venerdì in piazza Pugliano, in cui lavorano 40 imprenditori che con i dipendenti arrivano a circa 100 lavoratori con famiglie rimasti a casa. Questa mattina per protestare contro la decisione gli imprenditori hanno protestato bloccando le strade principali della città degli Scavi con i loro veicoli e a suon di clacson.

Il mercato è autorizzato ed è l’unico ad essere stato chiuso ad Ercolano. «Abbiamo parlato con il sindaco - dice Alessandro Variale, sindacalista è responsabile provinciale di Uninpresa- il quale ci ha detto che la chiusura è stata necessaria in base all’ultimo Dpcm governativo. Ma questo vieta sagre e fiere, non mercati come il nostro che tra l’altro é sicuro e segue tutte le linee guida per il a Covid. Abbiamo avuto un calo del 70% dei clienti e non ci sono assembramenti: chiudono il nostro mercato dove c’è sicurezza mentre in altri luoghi c’è il caos. Noi non ci fermiamo e si stanno unendo anche altri commercianti di bar e pub penalizzati dal coprifuoco. Se non rientra la situazione la prossima settimana blocchiamo tutto. Siamo cento famiglie già in crisi per il primo locdown, adesso il collasso totale».

Ultimo aggiornamento: 13:46

