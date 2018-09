Martedì 11 Settembre 2018, 13:22 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 14:07

I carabinieri della Tenenza di Ercolano insieme a colleghi del Reggimento Campania hanno effettuato un servizio ad alto impatto in città.Arrestato in flagranza Salvatore Lavezza, un 25enne del luogo che a seguito di perquisizioni, personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 320 grammi di marijuana e di materiale per il confezionamento.Denunciato in stato di libertà un 45enne. In area pubblica nei pressi della sua abitazione in via D’Annunzio i carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa con 6 cartucce nel caricatore e, nel suo veicolo, una bomboletta di vernice spray utilizzata verosimilmente per verniciare l’arma.