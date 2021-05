Ercolano, devastato e saccheggiato il drive through per fare i tamponi

Devastato nella notte il drive through di Ercolano. Nella struttura allestita all'estero dello stadio Solaro era possibile eseguire dalla propria auto i tamponi naso-oro-faringei per accertare o meno la presenza del Covid.

Il presidio sanitario è stato totalmente distrutto e saccheggiato. I responsabili hanno sporto subito denuncia. A dare la notizia appena saputo del grave accaduto l'assessore alle politiche sanitarie Mariarca Cascone che ha detto " é un atto barbarico, un gesto che colpisce tutta la comunità che in questo momento sta ancora combattendo contro il coronavirus. Questo gesto va aspramente condannato e non può essere considerata una ragazzata in quanto lede al diritto alla salute di tutti "