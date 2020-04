Picnic proibito e furto di fari nel terreno della parrocchia nel Napoletano

Prima si sono concessi un pic-nic proibito nel terreno della chiesa e poi sono scappati rubando tre fari al led. Succede a Ercolano, a ridosso della parrocchia di San Vito. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Il sacerdote Marco Ricci, il parroco che combatte contro lo scempio della terra dei fuochi del Vesuvio, ha anche presentato una denuncia. Sul caso indagano i carabinieri di Ercolano, coordinati dal capitano Cristian Petruzzella. Indagini che però si scontrano contro i silenzi dei cittadini della zona, come sottolineato dallo stesso parroco che parla di «grande omertà» e di «assenza di cura verso un bene comune a disposizione di tutti». «Probabilmente ci meritiamo la chiesa chiusa - un passaggio del duro sfogo di padre Marco - Questo è un ulteriore danno per la comunità in un periodo di grave crisi sociale». © RIPRODUZIONE RISERVATA