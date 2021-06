Choc nel Napoletano: 49enne ferita da un colpo di pistola sul terrazzo di casa

Tragedia sfiorata in via Tironi di Moccia ad Ercolano. Ieri sera poco dopo le sette una donna è stata colpita alle spalle da un proiettile vagante. La vittima, C.G. di quarantanove anni, è stata ferita mentre era all’esterno del balcone della sua abitazione.

Subito accompagnata dai familiari all’ospedale del Mare in codice rosso, la donna non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza cittadina che stanno indagando sull’accaduto. Al vaglio dei militari dell’Arma le telecamere di videosorveglianza della zona.