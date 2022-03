Ercolano, due ladri bloccati con gli arnesi per lo scasso

Furto aggravato, questa l'accusa per due uomini di origini bulgare di 32 e 36 anni. Sono stati sorpresi questa notte in via Benedetto Cozzolino, nel comune di Ercolano: stavano smontando il catalizzatore di un'auto parcheggiata in strada e, per farlo, utilizzavano arnesi per lo scasso. Nella loro auto, in sosta pochi metri più avanti, i militari hanno rinvenuto altri attrezzi, quindi posti sotto sequestro. Entrambi sono stati ristretti in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.