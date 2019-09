Giovedì 26 Settembre 2019, 17:44

Il titolare di un negozio di alimentari e un parrucchiere, rispettivamente ad ercolano e portici, avevano manomesso i contatori delle loro attività per far calare la registrazione dei consumi.Per anni erano riusciti a rubare energia per 50mila euro nel primo caso, per 28mila nel secondo.I commercianti –un 58enne di Ercolano e un 56enne di San Giorgio a Cremano - sono stati scoperti dai carabinieri della locale tenenza e stazione e sono stati denunciati per furto aggravato di energia elettrica.