Ancora fiamme alle pendici del Vesuvio. Ad Ercolano nella tarda mattinata si è sviluppato un incendio in via Vesuvio. Ad essere travolto dalle fiamme i un terreno incolto composto per lo più da sterpaglie. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri della stazione forestale di Torre del Greco.

L’incendio è stato domato in tempi rapidi e non ci sono feriti né tantomeno abitazioni interessate. Nonostante il celere intervento sulla zona si è alzata una coltre di fumo che ha fatto pensare al peggio.. Quello di oggi è il terzo incendio che in pochi giorni interessa l'aria alle pendici del vulcano.

Ultimo aggiornamento: 14:34

