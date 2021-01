Ercolano, funerale tra fumogeni e cori in piazza: nessun rispetto delle norme anti-Covid

Ercolano. La pandemia non ferma gli ultrà che in barba a tutte le regole per contenere i contagi hanno deciso di dare l'ultimo saluto a C.D.G. storico tifoso dell'Ercolanese scomparso qualche giorno fa con tanto di lancio di palloncini striscioni e fumogeni.

Una folla commossa e disordinata si è accalcata all'esterno della basilicata di piazza Pugliano senza rispettare alcuna regola, nonostante le tante limitazioni imposte anche per le funzioni religiose in tempi di pandemia.

