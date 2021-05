Super Cashback, a Ercolano il furbetto della benzina: «Ho preso la targa, ti denuncio»

Il sistema Cashback introdotto nel 2020 dall’ex premier Conte ha da subito riscosso un discreto successo, in tanti in questi mesi hanno rinunciato ai contanti per i pagamenti elettronici. La corsa al super cashback ha fatto scendere in campo tanti furbetti. Ad Ercolano in via Benedetto Cozzolino uno dei tanti aspiranti alla vincita dei 1.500 euro ha preso di mira un distributore di benzina self service, immortalato li è effettuare transazioni di pochi euro senza nessun controllo.

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Cashback ormai al capolinea: dal prossimo anno si cambia così IL CREDITO Cashback con la tessera del supermercato: ecco come funziona L'INNOVAZIONE Multe, ora si possono pagare su app “Io”. Nuovo servizio,...

Il benzinaio ha scoperto il furbetto e per provare a scoraggiarlo ha affisso un cartello per fargli sapere che aveva scoperto il suo giochetto ed è pronto a denunciarlo alle autorità.