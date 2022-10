Ercolano, il gioielliere assolto: «I banditi uccisi? Quel giorno con loro sono morto anch'io»

«In quel maledetto giorno di sette anni fa ho ucciso anche una parte di me. Non so se riuscirò mai a riprendere in mano la mia vita. Nemmeno questa sentenza potrà restituirmi ciò che ho perso». La voce, spezzata dai singhiozzi, è quella di Giuseppe Castaldo, il gioielliere di Ercolano che il 7 ottobre del 2015 ha ucciso due rapinatori. I banditi, dopo averlo derubato, gli hanno puntato una pistola alla testa minacciando di ucciderlo. Parole, pensieri, emozioni che Castaldo affida al suo avvocato Maurizio Capozzo, a 24 ore dalla sentenza emessa dal tribunale di Napoli che lo ha assolto dall'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Un verdetto destinato a fare storia più che giurisprudenza. Una pronuncia che suscita discussioni e alimenta l'eterno dibattito sulla proporzionalità tra l'offesa (in questo caso la minaccia dei rapinatori) e la reazione (il duplice omicidio). Vicende che s'intrecciano al sempre ardente scontro politico sulla legittima difesa. Fiumi di parole che prendono forma nella storia di un uomo di mezz'età che quel giorno ha visto morire, assieme ai due criminali che lo avevano rapinato, anche un pezzo della sua esistenza. Da sette anni nella mente del gioielliere risuona l'eco di quei sei colpi di pistola esplosi nel silenzio di un giorno d'autunno per paura di essere ammazzato. «Oggi il signor Castaldo vuole provare a ricostruirsi una vita normale», dice l'avvocato Maurizio Capozzo, legale di Castaldo nel processo che si è concluso con l'assoluzione mercoledì sera: «Quel giorno è impresso nella sua mente come un incubo dal quale non uscirà mai. Si è ammalato e ha smesso di lavorare».

Il gioielliere giustiziere, come lo etichettarono le cronache il giorno dopo la tragedia, viene descritto come l'ombra di se stesso. L'ombra dell'uomo che quel giorno di sette anni fa uscì dalla banca di via IV Novembre, a Ercolano, per andare incontro al suo destino. Una storia di paura e tormenti. Una storia che lo ha spinto a processo e poi lontano dalla sua terra. Da quel giorno il gioielliere vive fuori dalla provincia di Napoli. Ha lasciato le sue radici per le minacce dei familiari dei due rapinatori uccisi e forse anche per provare a dimenticare. Ma dimenticare è impossibile. Anche se da 24 ore l'incubo di finire in carcere si è definitivamente spento. Una «sentenza già scritta», dice l'avvocato Capozzo che in questi anni è stata una delle persone più vicine a Castaldo. «Il quadro era chiaro sin dall'inizio, non a caso era stata chiesta l'archiviazione e l'assoluzione dalla stessa Procura di Napoli», commenta il legale. «Le indagini - aggiunge - hanno accertato che Castaldo ha chiaramente agito perché temeva per la sua vita. Aveva già consegnato i soldi ai due rapinatori quando uno di questi gli ha puntato la pistola alla testa. È vero, era una pistola poi risultata finta, ma in quel momento Castaldo non poteva saperlo. A quel punto, per salvarsi, ha deciso di tirare fuori la sua, di pistola. E ha sparato». Quello che viene dopo questa immagine è la storia degli ultimi 7 anni. Dai cadaveri riversi sul selciato adibito a parcheggio della rivendita di bibite di via Alveo, alle minacce dei familiari dei banditi uccisi, Bruno Petrone e Luigi Tedeschi. Poi i post di Salvini, la frase io sto col gioielliere che fa il giro d'Italia, mentre quell'uomo scappa via dalla sua terra. E infine il processo che si è concluso con l'assoluzione con formula piena. Una sentenza di cui, a questo punto, saranno importantissime le motivazioni. Quel verdetto, infatti, potrebbe aprire un nuovo solco interpretativo nei meandri di una norma che già nel 2019 (caldeggiata da Salvini) aveva aperto le maglie alla possibilità dell'utilizzo delle armi da parte della vittima dei rapinatori.

Una sentenza, quella che riguarda il gioielliere di Ercolano, che può fare storia, come ripete a chiare lettere anche l'avvocato Alfredo Sorge, consigliere dell'Ordine degli avvocati di Napoli e tra i più noti penalisti del foro partenopeo. «Non commento le sentenze ma è chiaro che questo verdetto è stato frutto di un dibattimento sereno, dinanzi a un giudice sereno che ha valutato in maniera equa la vicenda. Un tema, quello della legittima difesa che da sempre alimenta discussioni legislative. La riforma del 2019 ha segnato una svolta importante in questo senso anche alla luce dei numerosi episodi di cronaca registrati nel corso degli anni».