“Pienz'a salute”, giornata di prevenzione in piazza Trieste a Ercolano

Fa tappa anche ad Ercolano il ciclo di appuntamenti per la promozione della salute. L’iniziativa denominata “Pienz ‘a salute” è promossa dall’Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’obiettivo è recuperare il tempo perso in termini di attività di prevenzione e di screening a causa del Covid 19. La carovana della salute domenica 21 in piazza Trieste dalle ore 9.00 alle 18.00. Alle unità mobili si potranno fare in modo gratuito Pap Test (donne da 25 a 29 anni) e Pap Test HPV DNA (donne da 30 a 64 anni); la prenotazione di una mammografia (donne da 45 a 69 anni); la distribuzione del kit colon retto (uomini e donne da 50 a 74 anni). “Queste iniziative- ha spiegato Mariarca Cascone assessore alle politiche sanitarie - sono molto importanti la prevenzione è un tema essenziale. Nonostante l’emergenza sanitaria causata dal covi-19 dobbiamo ricominciare a ragionare in un'ottica di monitoraggio del proprio stato di salute a 360 gradi”.