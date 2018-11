Domenica 11 Novembre 2018, 12:34

Nella tarda serata di ieri è giunto all'ospedale Villa Betania un 22enne domiciliato a Portici già noto alle forze dell'ordine.Al giovane i medici hanno riscontrato una ferita da arma da taglio al torace sinistro guaribile in 7 giorni. Nel corso di approfondimenti la vittima ha riferito che era stata accoltellata in Ercolano a seguito di una lite scoppiata a causa di un lieve sinistro stradale. Indagini in corso per accertare con esattezza dinamica e motivi del ferimento.