Il trucco del bonus vacanze: due giovani truffati su Instagram nel Napoletano

Trecento euro subito in cambio del buono vacanze. È l'ultima trovata dei truffatori del web. Vittime del raggiro due cittadini di Ercolano.

I truffatori, attraverso un profilo Instagram, offrono la possibilità di convertire in denaro i bonus vacanze che i cittadini hanno attivato attraverso la App IO, ma non ancora utilizzato per un soggiorno turistico. Dopo aver inviato la foto del bonus lo stesso è stato attivato senza corrispondere il denaro.

Le vittime hanno presentato una dettagliata denuncia alla polizia Postale che ha avviato le indagini per intercettare e denunciare i responsabili della truffa.

