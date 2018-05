Ercolano, l'amico lo tradì con un bacio: condannati i quattro killer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 24 Maggio 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bacio di un amico che l'aveva tradito aveva aperto la strada ai killer del clan Gionta, in trasferta per conto degli alleati dei Birra-Iacomino per punire i rivali degli Ascione-Papale. La Corte d'Appello di Napoli «cancella» quattro ergastoli, ma condanna tutti i membri del commando che uccise Gaetano Pinto, pregiudicato di Ercolano, ammazzato nella sua abitazione di corso Umberto il 19 maggio 2007, nel clou della faida di camorra ercolanese. La confessione ha permesso a Ciro Uliano, detto «ciuciù», di ottenere lo sconto maggiore sulla condanna: venti anni di reclusione per lui, che non ha collaborato ma ha ammesso le sue colpe. Per i fratelli Stefano e Giacomo Zeno, basisti dell'agguato, trent'anni di reclusione. Stessa pena per Gioacchino Sperandeo, affiliato al clan Gionta, ritenuto uno degli esecutori materiali del raid con il pentito Michele Palumbo, alias «munnezza», uno dei killer più spietati dei «valentini», che uccise Pinto nonostante in casa ci fossero la moglie e la bimba di appena due anni.