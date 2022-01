Ercolano, incendio in appartamento: salvato 58enne privo di sensi

Nella tarda serata di ieri a Ercolano i carabinieri sono intervenuti a via San Vito per un incendio in un appartamento. I militari dell'arma e i vigili del fuoco hanno sgomberato l'intero condominio. Nell'appartamento, all'interno del quale si era sviluppato l'incendio, è stato trovato un 58enne, che vive da solo, privo di coscienza sul pavimento a pochi metri dalla porta di ingresso.

L'uomo, una volta portato fuori dall'abitazione, si è ripreso ed è stato trasportato all'Ospedale del Mare. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l'incendio sia stato causato da una sigaretta. Le fiamme sono state domate e il condominio è stato dichiarato agibile.