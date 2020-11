La città dì Ercolano ricorda Salvatore Barbaro Vittima innocente della faida ercolanese. Il 13 novembre 2009 veniva barbaramente assassinato a Via Mare ad Ercolano Salvatore Barbaro, coinvolto suo malgrado in una faida di cui non sapeva nulla, vittima della guerra di camorra tra gli Ascione-Papale ed i Birra-Iacomino.

Questa mattina la mamma e il fratello e la sorella di Salvatore, insieme al sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto e ad alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale e delle forze dell’ordine hanno deposto una corona di fiori ai piedi della lapide che si trova sul luogo del tragico evento. Ha preso parte alla commemorazione anche il magistrato Pierpaolo Filippelli, attualmente procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e in passato componente della Direzione distrettuale Antimafia che ha consentito di assicurare alla giustizia gli assassini del giovane.

