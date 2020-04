La Croce Rossa di Ercolano lo scorso pomeriggio ha voluto regalare un compleanno speciale alla piccola Maria – nome di fantasia- per i suoi sei anni. La giovanissima cittadina di Ercolano per vicissitudini familiari e motivi di salute non era riuscita negli ultimi anni a festeggiare il giorno del suo compleanno. Quest’anno ad impedirle i festeggiamenti il coronavirus . Per renderla felice e interrompere per qualche minuto e monotonia di questi giorni, ecco bussare alla sua porta gli operatori della croce rossa di Ercolano che hanno sorpreso la bimba intonando buon compleanno e lasciandola bocca aperta facendo volare decine di palloncini colorati. © RIPRODUZIONE RISERVATA