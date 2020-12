I Carabinieri della stazione di Ercolano hanno arrestato, per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, un 41enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, alla ricerca di soldi per acquistare la droga, ha messo a soqquadro l'intera abitazione danneggiando vari mobili.

Poi, dopo avere minacciato di morte la madre ha anche tentato di picchiarla, come già aveva fatto altre volte in passato. Provvidenziale l'intervento dei Carabinieri - allertati dal 112 - che sono riusciti a fermare il 41enne e a bloccarlo. L'arrestato è stato tradotto al carcere napoletano di Poggioreale. Altri episodi analoghi si sono verificati nei giorni scorsi sempre nel Napoletano, precisamente a San Vitaliano e San Giorgio a Cremano.

