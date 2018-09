La mamma gli nega 5.000 euro e lui tenta di soffocarla: arrestato figlio violento nel Napoletano

Mercoledì 5 Settembre 2018, 14:47

Chiede con insistenza 5.000 euro alla madre e, al suo rifiuto, le stringe le braccia al collo rischiando di soffocarla: un 26enne è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'episodio è accaduto a Ercolano e vede protagonista un giovane che da due anni - secondo la ricostruzione dei carabinieri - esigeva denaro dalla madre per le sue esigenze più disparate senza tenere conto della reale disponibilità economica della famiglia. Ogni volta che la madre gli negava il denaro per indisponibilità economica o lo invitava a trovarsi un lavoro, non esitava a farle violenza con pugni e calci ma anche lanciandole contro padelle e suppellettili. L'ultimo episodio si è verificato quando ha le chiesto un prestito di 5.000 euro e si è sentito rispondere di no. A nulla è valso il tentativo della madre di ricondurlo alla calma: il figlio ha preteso con insistenza soldi sventolando in mano l'estratto conto della donna che, a sua volta, ha continuato a ripetere che non era possibile poiché si trattava dei risparmi della famiglia. A quel punto le ha chiesto in maniera minacciosa di fargli da garante in banca per un prestito e, ad un ulteriore diniego, le ha stretto le mani al collo arrivando quasi a soffocarla. In quel momento il fratello, rientrando a casa, si è trovato di fronte la scena dell'aggressione ed è riuscito a evitare il peggio separando il giovane dalla madre e chiamando il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza locale e della compagnia di Torre del Greco che hanno bloccato e successivamente condotto in carcere il 26enne. La madre, terrorizzata, era con le spalle al muro in un angolo del vano cucina.