Ercolano: maxirissa in centro, una ragazza al centro della sfida

Maxi rissa tra giovanissimi ad Ercolano. La scorsa sera un gruppo di oltre dieci ragazzi si sono affrontati a corso Italia nel centro cittadino del comune degli scavi. Alla base della lite pare ci sia una ragazza. In queste ore i carabinieri della tenenza cittadina sono a lavoro per identificare il gruppo di litiganti erisalire all’identità dei ragazzi. I carabinieri stanno stanno visionando le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Quanto accaduto la scorsa sera ha fatto tornare alla mente la maxi rissa della vigilia di Natale andata in scena sempre nella stessa zona della città.

APPROFONDIMENTI CRONACA Portici, rissa in piazza dopoil coprifuoco, il video finisce sui... IL CASO Risse tra adolescenti, i sociologi: «L'isolamento è... LA VIOLENZA Rissa di Natale a Ercolano, altri sette indagati: ci sono anche donne...