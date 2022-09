Ercolano, morto 20enne in un incidente stradale

Incidente stradale a Ercolano: è morto un 20enne. La tragedia poco dopo la mezzanotte in via Resina, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Per cause in corso di accertamento, un ragazzo in sella a uno scooter si è scontrato con un auto guidata da un 23enne di Somma Vesuviana. Il 20enne ha riportato lesioni gravissime ed è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è deceduto verso le 5.30. Sono in corso indagini da parte dei militari.