É morto questa mattina Andrea Oliviero, ex sindaco di Ercolano. Oliviero rappresentante della Democrazia Cristiana guidò l’ente di corso Resina agli inizi degli anni ottanta in un periodo difficile per la città.

I funerali dell’avvocato morto ad 80 anni si terranno domani pomeriggio alle 17 nella basilica di Pugliano. Da diversi anno Oliviero si era allontanato dalla politica locale.