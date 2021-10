Due giovani di 26 e 27 sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco ad Ercolano, in provincia di Napoli. Si tratta di due incensurati. Il fatto è avvenuto in via Marsiglia. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Gli investigatori escludono l'ipotesi di un agguato di camorra.

Secondo una prima ricostruzione i due potrebbero essere stati scambiati per rapinatori e sparati.