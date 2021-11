Ercolano ricorda Salvatore Barbaro vittima innocente della camorra

Domani mattina alle 11 la città di Ercolano ricorderà nella piazza a lui dedicata, il giovane Salvatore Barbaro, ucciso per uno scambio di persona dagli uomini del clan Ascione-Papale. Salvatore Barbaro fu assassinato il 13 novembre del 2009 perché scambiato per un affiliato del clan Birra-Iacomino, con cui il giovane aveva solo una cosa in comune ovvero l’automobile una Suzuki Swift di colore grigio.

I killer giunti in via Mare a bordo di un motociclo, spararono verso il giovane almeno undici colpi di pistola calibro nove.“Vogliamo ricordare un ragazzo che è stato ucciso per errore, semplicemente perché guidava la stessa auto di un boss. Non dimentichiamo Salvatore. Ercolano non è più quella del 2009, ma la nostra azione per diffondere cultura e legalità non si ferma" – ha detto il sindaco Ciro Buonajuto. Alla cerimonia saranno presenti i familiari di Salvatore e le massime autorità politiche, civili e militari, oltre agli esponenti dell’associazione antiracket.