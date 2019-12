Parchimetro nuovo di zecca imbrattato di feci, indagano i carabinieri. Tre giorni fa è partito ad Ercolano il servizio di strisce blu, gestito dalla Publiparking, che consente la sosta a un euro l’ora su tutto il territorio e oggi uno dei parchimetri appena installati in corso Italia è stato trovato imbrattato di escrementi. Il servizio di sosta a pagamento, per la prima volta nella città degli Scavi, non è partito scevro da polemiche per cui l’atto di questa mattina ha fatto pensare a qualche ritorsione, sempre se non si tratta di un’azione vandalica di cattivo gusto.

Informati del fatto i carabinieri della tenenza locale stanno indagando.

