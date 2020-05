LEGGI ANCHE

Ha preso il via, questa mattina, la distribuzione dei pacchi spesa delad( Napoli). Sono 350 i nuclei familiari che beneficeranno di questa misura messa a disposizione delle fasce deboli da parte dell'amministrazione comunale. In questa fase, i pacchi saranno distribuiti dalla Protezione Civile tra coloro che hanno presentato la domanda per ia, avendo ricevuto a marzo altri benefici economici, non hanno avuto accesso alla concessione dei ticket. Terminata la fase emergenziale, i pacchi del «Banco Alimentare» saranno destinati con cadenza mensile a una platea indicata dai Servizi Sociali del Comune.«Fin dal mio insediamento, il completamento dell'iter per istituire il Banco Alimentare in città era una delle mie priorità» dice l'assessore alle Politiche Sociali,«Il Consiglio Comunale aveva in precedenza già votato una mozione per l'introduzione di questa misura a sostegno delle fasce deboli e sono soddisfatto di averla portata a compimento, per di più in un periodo del genere in cui tante famiglie hanno estremo bisogno di un aiuto concreto».