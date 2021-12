Ercolano, passeggiata anti-racket in una giornata carica di simboli

Una passeggiata anti-racket per le strade della città simbolo. A Ercolano l'iniziativa è in programma 9 dicembre, e non a caso: proprio in questo periodo, veniva imposto il pizzo ai commercianti ed agli imprenditori. Fino alla rivolta. La manifestazione è organizzata dal Comune di Ercolano e dall’Associazione Fai Antiracket, prenderà il via giovedì alle 9.30 davanti a Palazzo di Città (corso Ercolano 39), ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid. In questa occasione sindaco Ciro Buonajuto, e il presidente dell’Associazione Fai Antiracket Pasquale Del Prete consegneranno una targa di riconoscimento al maresciallo capo dei Carabinieri, Angelo Disanto.



