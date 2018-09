Pistola e bomba carta sul muro di cinta del condominio nel Napoletano

Sabato 8 Settembre 2018, 10:04

Servizio ad «alto impatto» effettuato ad Ercolano dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e della locale tenenza con il supporto di colleghi del reggimento Campania. Perquisite le abitazioni di pregiudicati del luogo ed effettuati controlli a carico di persone d'interesse operativo.Durante le perquisizioni i militari hanno rinvenuto una busta di plastica che è risultata contenere la replica di una semiautomatica calibro 9 privata del tappo rosso e un ordigno di fabbricazione artigianale del peso di circa 600 grammi (una grossa bomba carta). La busta è stata trovata penzolante dal muro di cinta di un condominio del corso Resina. Era legata a una corda e un capo, quello vuoto, penzolava all'interno del condominio stesso mentre all'altro lato, esposto in zona agricola, c'era la busta con pistola e bomba.Mentre proseguono le indagini per accertare chi li aveva messi nella posizione fuori vista ma comunque a portata di mano, l'ordigno è stato fatto brillare in sicurezza dagli artificieri antisabotaggio del comando provinciale di Napoli intervenuti sul posto.