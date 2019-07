Giovedì 4 Luglio 2019, 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 13enne è rimasto ferito, in maniera non grave, mentre tentava di tuffarsi in acqua dal pontile di un lido privato a Ercolano ( Napoli). Secondo una prima ricostruzione, l'adolescente stava giocando con un gruppo di amici quando ha deciso di fare un tuffo ma, qualche attimo prima, sarebbe scivolato battendo la testa. A lui sono stati prestati i primi soccorsi dal personale del lido che ha immediatamente chiesto l'aiuto del 118. Il 13enne è stato trasportato in codice giallo in ospedale dove i sanitari hanno eseguito accertamenti e successivamente è stato dimesso. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto di Torre del Greco.