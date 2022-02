Ercolano, il procuratore antimafia Cafiero de Raho incontra il sindaco Buonajuto: «Fare barriera contro la camorra»

Visita del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho al sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

Nel corso del colloquio, avvenuto in Municipio, sono stati affrontati i temi legati alle conseguenze della pandemia, dei fondi Pnrr.

«Abbiamo discusso di come la pandemia abbia portato con sé una maggiore evasione scolastica e creato nuove fasce di povertà» ha spiegato il sindaco «Sono d'accordo con Cafiero de Raho quando sottolinea che i fondi del Pnrr rappresentano l'ultima spiaggia per intervenire efficacemente sui territori e togliere spazio alla camorra. Ma bisogna fare fronte comune, perché la battaglia contro la criminalità organizzata si fa tutti insieme e mantenendo alta l'attenzione soprattutto in questo momento cruciale».

APPROFONDIMENTI LA CERIMONIA Sorrento, cittadinanza onoraria al procuratore Federico Cafiero de... I RIFIUTI Controlli a Ercolano, sequestrate sei discariche abusive di rifiuti... I CONTI PUBBLICI Recovery plan, allarme di Melillo: «Soldi non tracciati...

Il procuratore ha visitato la villa comunale e Palazzo di Città, al termine dell'incontro ha voluto ringraziare l'amministrazione di Ercolano sottolineando «la capacità di innalzare il territorio, facendosi barriera contro la camorra e tutte le illegalità» come si legge nella sua dedica sul libro degli ospiti illustri della città.