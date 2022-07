Ercolano, commercianti bloccano la strada contro la nuova Ztl

Esplode la protesta a Ercolano contro la nuova zona a traffico limitato in via 4 Novembre. Dalle 10 i commercianti e i cittadini sono scesi in strada per ribellarsi al provvedimento. Tra i manifestanti anche Raffaella Ottaviano, storica imprenditrice antiracket e Cavaliere del lavoro.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia municipale che erano intenti a cambiare la segnaletica, sono giunti gli agenti del commissariato di polizia posti e i militari della vicina caserma dei carabinieri.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Sarno, lotta per il risanamento: «I cittadini controlleranno... L'OPERAZIONE Droga nascosta nella cameretta: padre denuncia il figlio 25enne DISASTRO TRASPORTI In Circum da Napoli a Sorrento: «Caos e ritardi, il solito...

I commercianti durante la protesta ancora in atto chiedono che sul posto arrivi immediatamente il primo cittadino Ciro Buonajuto.