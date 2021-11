Ercolano, i due ragazzi uccisi: deciso il carcere per il camionista

Carcere per il camionista che ha sparato contro i due ragazzi, scambiandoli per ladri. Il gip di Napoli Carla Sarno non ha convalidato il fermo emesso dalla Procura di Napoli e ha disposto una misura cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo Palumbo, l'autotrasportatore di 53 anni accusato di avere ucciso a colpi di pistola due giovani di Portici, Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, di 26 e 27 anni. I ragazzi si trovavano in auto a Ercolano. Undici i proiettili esplosi nella notte tra il 28 e il 29 ottobre.

L'udienza è durata oltre due ore: iniziata alle 11, la Procura di Napoli aveva chiesto la conferma della misura della custodia cautelare in carcere e Palomba, assistito dagli avvocati Francesco Pepe e Fioravante De Rosa, ha risposto alle domande. Quindi, la decisione.

Fissata, intanto, per mercoledì 3 novembre alle 16 l'autopsia. L'esame si svolgerà al Secondo policlinico di Napoli, poi le salme, attualmente sottoposte a sequestro, saranno restituite alle rispettive famiglie per i funerali che potrebbero tenersi il giorno dopo, giovedì 4 novembre a Portici, comune alle porte di Napoli nel quale entrambi risiedevano.