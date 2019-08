Ercolano, Giampiero pulisce ogni giorno la spiaggia libera: «Amo la mia città»

Domenica 18 Agosto 2019, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2019 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al pomeriggio, quando i bagnanti vanno via, scende in spiaggia a raccogliere cartacce, sigarette, rifiuti e bottiglie vuote. Gratis. Solo per amore della città. Si chiama Giampiero Passaro, è un giovane cittadino di Ercolano e in questi giorni d'estate ripulisce la spiaggia libera in località La Favorita, affollata in prevalenza da famiglie.Una scelta nata dal cuore, dice, dal desiderio di vedere un pezzo di città bella e pulita e dalla speranza che il suo esempio possa servire a svegliare le coscienze. «Amo questo posto e sono convinto che ogni singolo paese sia di colui che lo vive, è la nostra seconda casa che solo se trattiamo bene ci restituisce tutti i confort» spiega Giampiero. «Qui a Ercolano abbiamo un angolo di paradiso che piace tanto anche ai turisti e a chi viene da fuori ma dispiace constatare che, a volte, una miniera d'oro come la nostra non sia trattata bene». Il 'lavorò di Giampiero comincia ogni pomeriggio verso le 17 quando, dopo aver percorso i pochi metri che separano la sua abitazione dalla spiaggia, con pazienza inizia a raccogliere in grossi bustoni i rifiuti vari che lì si trovano e al termine li deposita nei cassonetti preposti alla raccolta.Tutto avviene gratuitamente precisa. «C'è chi, incuriosito, mi chiede perché faccio questo e, a chi vuole darmi un contributo in denaro, rispondo rifiutando che è meglio se contribuisce a tenere pulita la spiaggia». Sarà in spiaggia ogni pomeriggio fino al termine della stagione balneare, ai primi di settembre. Sotto al sole, sulla spiaggia sono in molti a conoscerlo. Lo vedono operare sul campo e ne apprezzano l'esempio virtuoso.