Ercolano, raid all'istituto Tilgher: rubati materiale sportivo e un defibrillatore

Furto all'interno dell'Istituto di istruzione superiore Adriano Tilgher in via Casacampora a Ercolano. Da quanto si apprende, sconosciuti si sono introdotti nel plesso scolastico, probabilmente di notte, dopo aver rotto una finestra e hanno messo a soqquadro i locali della palestra rubando materiale sportivo, in corso di quantificazione, e un defibrillatore. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA