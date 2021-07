Ercolano, rifiuti ingombranti in fiamme: parroco riprende e posta video sui social

ERCOLANO. Una lunga scia di rifiuti ingombranti dati alle fiamme e ancora fumanti. A mostrarli, in un video postato sul proprio profilo Facebook e che ha raccolto numerosi commenti, è don Marco Ricci, parroco già noto per diverse iniziative ambientaliste. L’area interessata è quella di via Casacampora, la lunga arteria che dalla Benedetto Cozzolino porta a ridosso di via Alessandro Rossi, strada più volte interessata da sversamenti abusivi di materiale di ogni genere.

Come accaduto anche in passato, una mano ignota ha voluto «cancellare» le cataste di ingombranti e rifiuti speciali con le fiamme. Il risultato è quello presentato con un breve video dal sacerdote del Sacro Cuore: «Ma un selfie qui nessuno se lo viene a fare?» scrive polemicamente il prelato. «Ma dico io - si legge ancora - che ci vuole a mettere le telecamere? Ha bruciato un po’ di tutto, con questa calura l’aria è irrespirabile (anche il telefonino è diventato di fuoco».