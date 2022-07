Ercolano: la statua della Madonna del pescatore ripescata per restauro

In vista della festa della Madonna del pescatore e del subacqueo, in programma come da tradizione la terza domenica di settembre, la statua della Vergine posta nei fondali a largo di Punta Quattroventi è stata prelevata questo pomeriggio per essere sottoposta ad una serie di interventi di pulizia e restauro.

Una procedura non usuale, eseguita dai palombari del raggruppamento subacquei incursori della Marina Militare, che ha richiamato nella zona del molo borbonico una piccola folla di curiosi: presenti anche il sindaco Ciro Buonajuto, il vicesindaco Luigi Luciani, l’assessore con delega alle Tradizioni religiose Mariarca Cascone e il comandante della base della Marina Militare di Napoli, Aniello Cuciniello.

«Il recupero della Madonna – afferma Buonajuto – rinsalda sempre di più quel connubio che unisce la città di Ercolano e il mare. È stato un momento particolarmente emozionante. Ora la statua sarà restaurata e ripulita in vista di una delle tradizioni più sentite della nostra comunità, insieme alla festa di Pugliano. E non è un caso che le due festività religiose della nostra città sono legate al mare».