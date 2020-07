LEGGI ANCHE

ERCOLANO. Ladri pentiti o col timore di essere scoperti? Indagano i carabinieri, intanto è stata appena ritrovata la Panda di servizio della Croce Rossa comitato di Ercolano che ieri era stata rubata a Torre del Greco mentre i volontari consegnavano le spese solidaliTrovata intatta, con le chiavi inserite: mancano solo le strisce esterne della carrozzeria.«È stata ritrovata- dicono i volontari con gioia- . Questa mattina è stata ritrovata nei pressi di Torre Annunziata l'auto CroceRossa, vittima di un furto nel pomeriggio di ieri 06 Luglio. L'auto impiegata per sostenere tutte le attività per l'emergenza Covid è stata ritrovata grazie ad un attento lavoro da parte dell'Arma dei Carabinieri che hanno riportato alla Croce Rossa l'auto che gli era stata strappata in un modo ignobileFortemente grati, anche, al Sindaco di Ercolano che, fin da subito, ha mostrato la propria solidarietà per un tale vile atto! Inoltre, notevolmente grati anche a tutti i cittadini, ai colleghi volontari di tutta Italia, che con parole e gesti hanno mostrato la propria solidarietà e vicinanza alla Croce Rossa Italiana del Comitato di Ercolano ed a tutti i suoi volontari!La solidarietà e l'amore per il prossimo caratterizzeranno sempre l'opera della Croce Rossa Italiana e di coloro che operano per essa ed all'interno di essa! Abbiamo attraversato e continuiamo ad attraversare momenti davvero difficili, ma con il prezioso supporto di tutti siamo sicuri che li supereremo alla grande! Ancora grazie a tutti».