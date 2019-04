Ladri tra le tombe nel Napoletano, rubati lumi e fiori ai defunti dell'assessore al cimitero

Domenica 14 Aprile 2019, 18:20

Non c'è pace nemmeno nella domenica delle Palme per i morti, a Ercolano. Ormai da tempo il cimitero comunale di via Fossogrande si trova costretto ad affrontare problematiche di ogni tipo. Dai marmi delle lapidi divelti, fino all'assenza d'acqua e di energia elettrica causata dai temporali degli scorsi mesi. Completa il quadro, adesso, anche l'inciviltà degli stessi visitatori: a segnalare il furto di 4 coppie di lumini funebri e fiori dalle nicchie dei propri cari, ironia della sorte, è stata oggi la moglie di Giampiero Perna, assessore comunale con delega ai Servizi cimiteriali.A seguito della denuncia della donna, inoltrata anche sui social, sono emersi numerosi altri casi: «Non si fermano davanti a niente - spiega un altro utente -, due settimane fa hanno rubato la cornice dorata della foto di mia madre. Capita così spesso che ho rinunciato a segnalarlo alle autorità». Una sconfitta per la società civile che Ente e forze dell'ordine, stando al parere degli stessi ercolanesi, faticano ad arginare dal punto di vista delle misure di sicurezza intraprese. «Ci sono le telecamere installate all'interno del Camposanto, ma non sono mai stati presi provvedimenti - incalzano i cittadini -. Una città che non ha rispetto per il proprio passato è destinata a non avere futuro. E' una vergogna sulla quale il Comune dovrebbe fare di più».L'assessorato guidato dal dottor Perna sta lavorando alacremente per migliorare la struttura soprattutto dal punto di vista architettonico e della pulizia, con la realizzazione dell'ascensore per disabili e la sistemazione dei loculi più degradati. Già a gennaio l'esponente dei Verdi si era rivolto ai dirigenti degli uffici tecnici per chiedere una maggiore supervisione del cimitero. Oggi, nel corso di una visita in incognito alla struttura, l'amara scoperta che lo ha visto coinvolto in prima persona: «La situazione generale del Camposanto è migliorata - afferma l'assessore -, ma ci troviamo nuovamente di fronte a questi episodi difficilmente controllabili. Sono decine le denunce esposte ai muri, ma ovviamente, visto il valore materiale minimo della refurtiva, non gli si dà peso. Siamo alla morte della moralità».