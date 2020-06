Parcheggia l'auto nella strada di casa e la ritrova con una ruota squarciata e un messaggio inquietante sul parabrezza: «Non sei di questo parco, non devi più mettere la tua macchina qui». È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Ercolano, in via Gabriele D'Annunzio. Protagonista della disavventura un 33enne padre di famiglia, «colpevole» di aver posteggiato il suo veicolo nella strada privata di casa, a pochi metri dalla sua residenza. Qualcuno dell'adiacente parco degli Oleandri non avrebbe gradito la scelta dell'automobilista, tanto da arrivare a compiere un gesto vandalico aggravato da una minaccia di chiaro stampo malavitoso. Il tutto in una città che vede da tempo le istituzioni schierate in prima linea nel contrasto a qualsiasi forma di criminalità di matrice camorristica.

La vittima, con una gomma ormai da buttare, ha pubblicato il bigliettino in uno sfogo social e fatto il pieno di solidarietà da parte degli ercolanesi perbene: «Questi animali non ci rappresentano» è il grido che si solleva unanime tra i commenti. Stando a quanto appreso, alcune banali liti di vicinato avevano già in passato portato a minacce di ritorsione verso le auto parcheggiate, senza che tuttavia i diretti interessati dessero peso a quelle che all'epoca sembravano solo parole. Ieri l'epilogo della vicenda, con una triste coda: il 33enne avrebbe infatti deciso di non sporgere denuncia alle forze dell'ordine, limitandosi a sostituire la ruota e - nei fatti - a darla vinta al «guappo di cartone» di turno. In rete è comunque partita una petizione per far arrivare il caso all'attenzione della politica locale.

