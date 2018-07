Mercoledì 25 Luglio 2018, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 10:26

Si aggira in strada con un'asta di ferro mettendo in pericolo l'incolumità dei passanti: un 36enne è stato arrestato a Ercolano.I carabinieri del nucleo radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Roma a seguito di diverse telefonate giunte al 112 da parte di cittadini preoccupati per aver visto un uomo girare in strada con un'asta in ferro. Giunti sul posto i carabinieri hanno subito individuato l'uomo, un 36enne di Scafati, già noto alle forze dell'ordine, che brandiva un'asta in ferro lunga 30 centimetri con punta acuminata. L'uomo, alla vista dei militari, l'ha rivolta anche contro di loro minacciandoli di morte ma è stato disarmato e arrestato. Ora è in attesa di rito direttissimo e dovrà difendersi dall'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e possesso di ingiustificato di oggetti atti a offendere.