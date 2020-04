Ercolano, spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato un 26enne

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un appartamento di via Delle Mimose a Ercolano dove hanno trovato un uomo in possesso di sei bustine di marijuana del peso di circa 67 grammi, di una bustina di hashish del peso di circa 61 grammi, di un bilancino e della somma di 3000 euro. Gianmarco Romano, 26 enne di Ercolano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

