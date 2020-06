Vandali in Villa a Ercolano: distrutta la statua copia dell'esercito di terracotta

Giallo sull’abbattimento della riproduzione della statua dell’esercito di terracotta ad Ercolano: indagano i carabinieri. Questa mattina è stata trovata distrutta la riproduzione in bronzo di un dignitario dell’esercito di terracotta cinese, donata nel 2016 al sindaco dal Governatore della Provincia dello Shaanxi e installata nella villa comunale. Proveniente da Xi’An, città della repubblica popolare cinese e famosa per l’esercito di terracotta che raffigura centinaia di guerrieri collocati nel Mausoleo del primo imperatore Qin Shi Huang (patrimonio dell’Unesco), la statua rappresenta il suggello del gemellaggio tra la città cinese e la città degli Scavi, entrambi custodi di patrimonio archeologici inestimabili.



Il sindaco Ciro Buonajuto, non appena scoperto il danno, ha allertato i carabinieri della locale tenenza che stanno indagando sul caso anche col supporto dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Potrebbe essersi trattato di un atto vandalico, gli inquirenti faranno luce. Ultimo aggiornamento: 12:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA