«La nostra città è sconvolta da quanto accaduto la scorsa notte a San Vito. Una tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità». Così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

«Questo è il momento del silenzio. Al momento gli inquirenti stanno accertando l'esatta dinamica dell'accaduto. Il mio pensiero come sindaco e come padre - aggiunge - è per le famiglie colpite da questa immane tragedia».